Jeny Priez : Babyshower, ventre rond et "babyboobs", sa grossesse épanouie

Si l'été et ses fortes chaleurs peuvent parfois s'avérer difficiles pour les femmes enceintes, Jeny Priez n'est pas de celles-là : alors qu'elle attend son premier enfant avec le handballeur Luka Karabatic, la jolie présentatrice télé montpelliéraine de 31 ans, épanouie comme jamais, partage à l'envi des instantanés de cette grossesse qui semble se dérouler idéalement.

Sur Instagram, en photos comme en story, la future maman fait le plaisir à ses abonnés de documenter abondamment l'évolution de sa grossesse, aidée par son chéri qui se mue parfois en photographe pour sublimer ses rondeurs abritant leur petite fille - le couple a en effet déjà dévoilé subtilement le sexe de son enfant. Après leurs vacances entre Barcelone et la Corse, Jeny, de retour dans l'Hérault, a pu célébrer sa babyshower avec la complicité de ses plus proches amies : "My babyshower is better than yours" [ma babyshower est mieux que la vôtre], écrivait-elle en partageant une photo de cette joyeuse réunion dans un diaporama compilant des images des dernières semaines.

"Minijony", comme elle la surnomme et qui est espérée en novembre, est très attendue !