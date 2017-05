Jeny Priez est enceinte : Luka Karabatic, fou de joie, va être papa !

Premier fan de son neveu Alek et de la famille qu'ont fondée son frère Nikola et sa compagne Géraldine, Luka Karabatic, 29 ans, va à son tour découvrir les joies de la paternité : le tonton gâteau s'apprête à devenir papa et l'a révélé avec beaucoup d'enthousiasme via Instagram, lundi 15 mai 2017.

"Heureux événement attendu à l'automne 2017!!! Lov U Jony MaMa", a écrit sans équivoque possible - et avec force émojis - le handballeur du PSG, en légende d'une photo le figurant avec sa compagne Jeny Priez : les yeux dans les yeux et la main dans la main, les amoureux, en couple depuis 2009 et pacsés, se sourient avec béatitude tandis que l'ex-animatrice de NRJ 12 présente à Luka une chaussure de bébé. Un bébé, dont le sexe n'est pas encore connu, qui doit arriver en novembre.