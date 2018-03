Jeny Priez et Luka Karabatic comblés par leur fille Deva, qui a déjà bien changé

Quatre mois déjà que leur vie s'est trouvée basculée par l'arrivée d'un premier enfant, un bébé très attendu et désiré que Luka Karabatic et sa compagne Jeny Priez ont choisi de baptiser Deva. Quatre mois après la naissance de leur adorable petite fille qui a pointé le bout de son nez le 4 novembre 2017, le célèbre handballeur français de 29 ans et l'ancienne animatrice télé de 32 ans ne sont toujours pas redescendus de leur petit nuage.

Contraint d'être séparé régulièrement de ses deux femmes à cause de ses déplacements avec l'équipe du PSG, dans laquelle il joue avec son grand frère Nikola, Luka Karabatic savoure chaque instant passé à leurs côtés. Le jeune sportif publie régulièrement des photos de sa petite Deva qui a déjà bien changé en l'espace de quatre mois. Dotée de jolis yeux et d'une chevelure noire déjà très dense, la baby girl fait littéralement craquer son papa et il y a de quoi. Comme le 11 mars dernier lorsque Luka Karabatic a publié une photo en mode papa gaga, sa petite Deva blottie contre son grand gabarit de 2,03 m pour plus de 100 kg. "#daddysgirl #love", légende-t-il avec beaucoup d'amour.