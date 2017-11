Jeny Priez : Fin prête pour l'accouchement et l'arrivée de "mini Jony"

Derniers jours de patience, pour Jeny Priez et Luka Karabatic... Bien que confronté à un programme extrêmement chargé dans les semaines à venir avec son équipe du PSG (neuf matchs en un mois), le handballeur de 29 ans a les yeux rivés sur le ventre bien rond de sa compagne, dont l'accouchement est imminent. "Last days", a-t-il ainsi écrit cette semaine en légende d'une nouvelle photo en noir et blanc sublimant les courbes maternelles de Jeny, posant tendrement sa main pour sentir la présence de leur enfant, une petite fille qui commence à se faire désirer.

Un instantané émouvant, dans le sillage de celui - saisi lors d'une sieste de la future maman - partagé trois semaines plus tôt par l'athlète à l'heure d'entamer la dernière ligne droite.