Jérémie Elkaïm : "Je ne veux pas être qu'un acteur ou qu'un papa"

Héros du film Dans la forêt, Jérémie Elkaïm joue un père inquiétant qui séquestre ses deux garçons. Libération a rencontré le comédien, loin de son personnage obscur et manipulateur. Au fil des lignes se dessine le portrait d'un homme passionné par son métier comme par la vie, qu'il dévore. "Je n'ai pas envie qu'on me dise que je suis un hétérosexuel blanc de presque 40 ans, père de trois enfants, dit-il. C'est sûrement vrai, mais j'espère être autre chose. Un homme comme moi pourrait se dire qu'il est normal. Mais cette idée de la normalité est aliénante, elle traîne dans les sociétés patriarcales comme les nôtres. (...) Je ne veux pas être qu'un acteur ou qu'un papa." L'ancien compagnon de Valérie Donzelli (et toujours son grand complice), amoureux d'Anaïs Demoustier avec qui il a eu son troisième enfant, revient sur son parcours atypique.

Il a tourné avec François Ozon (Scènes de lit), Maïwenn (Mon roi) ou encore Gilles Marchand, le réalisateur de Dans la forêt. Mais Jérémie Elkaïm ne se prédestinait pas au métier d'acteur puisqu'il a quitté l'école adolescent pour suivre une formation de palefrenier en Bourgogne, "à la faveur d'une histoire d'amour qui tourna court", écrit le journaliste de Libération. Viendra ensuite le cinéma, lui qui n'a pas fait d'école comme la Fémis ou de prépa. Ses parents ne sont pas du milieu : "Ils se sont rencontrés à Casablanca. Elle était espagnole, lui juif marocain. Il n'a pas connu, ou presque, ses parents ensemble. Il a passé peu de temps avec son père qui était professeur de français, alors que sa mère... Volubile, il parle d'une femme 'assez rouge', féministe et soixante-huitarde, qui travaillait à la Bourse. (...) Elle s'est rapidement mise en couple avec une femme et il raconte qu'il fut, il y a peu, témoin de son mariage." Comme dans La guerre est déclarée, d'ailleurs, son film autobiographique inspiré de son combat avec Valérie Donzelli contre la leucémie de leur fils aîné Gabriel.

Jérémie Elkaïm se présente comme un homme complexe, passionné, extrême dans son envie de vivre les choses intensément, s'agissant aussi bien de la fête ou de l'amour que de cinéma. Le profil parfait pour être artiste et transmettre des émotions puissantes.

Dans la forêt, en salles le 15 février

