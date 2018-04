Jérémie Renier bientôt papa à nouveau : Il révèle le sexe de son futur bébé

À l'affiche de Carnivores, qu'il a coréalisé avec son frère Yannick et dans lequel ils dirigent ensemble Leïla Bekhti et Zita Hanrot, Jérémie Renier s'apprête à fêter un heureux événement. L'acteur belge va de nouveau devenir papa. Une petite fille est attendue pour cet été...

Dans une interview accordée au média belge 7sur7, le comédien et réalisateur a confirmé le sexe du bébé, avant d'évoquer le papa qu'il était. "J'essaie d'être un papa aimant, parce que je pense que c'est une chose importante, avec des valeurs que je tente de transmettre à mes enfants. Mais j'essaie surtout d'être à l'écoute. J'ai toujours voulu entendre ce qu'il se passait à l'intérieur de mes enfants, qu'ils aient la possibilité de tout me dire, il n'y aura pas de jugement, on pourra parler de n'importe quel sujet. Ne pas avoir de jugement est une valeur qui est très importante pour moi", a-t-il déclaré.

Car Jérémie Renier, 37 ans, est déjà le père de deux garçons, Arthur et Oscar, qu'il a eus avec Hélène Helinck, sa première épouse. "Ils ont une très belle relation. Ils sont différents l'un et l'autre. Ils ont 12 ans et 17 ans, et malgré ces cinq ans de différence, ils jouent encore aux mêmes jeux, ils se comprennent sans avoir besoin de se parler. Ils ont une entente et un amour très profonds. Ils ont traversé la vie avec ses difficultés et avec amour. Leur relation est très jolie. J'espère qu'elle va continuer dans le temps", confie le papa protecteur.

Ses enfants ne sont pas scolarisés à Paris ou à Bruxelles, mais à Valence, en Espagne, où il rêve d'ouvrir un hôtel. "Ce que j'aime, en vieillissant, c'est de pouvoir toucher à d'autres choses, a-t-il avoué. J'ai commencé à faire du cinéma très jeune et je n'ai pas exercé d'autre métier. C'est vrai que j'aime le fait d'ouvrir des lieux un peu différents, comme le Vertigo [bar à cocktails à Bruxelles, NDLR] ou le Jalousy [bar secret à Bruxelles], qui m'amènent autre part que le cinéma et me font découvrir d'autres univers. Et ça, c'est très agréable."