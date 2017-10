Jeremstar, amoureux : "Je viens de rencontrer un garçon..."

On ne s'en rend pas toujours compte mais Jeremstar est un véritable acharné de travail. Entre ses interviews, l'écriture de ses livres, la gestion de ses sites internet et dorénavant ses apparitions remarquées dans Les Terriens du dimanche (C8), le jeune homme n'a pas toujours eu beaucoup de temps à consacrer à sa vie privée et à ses amours...

Interrogé par nos confrères de Closer, Jeremstar (30 ans) a pourtant révélé qu'il n'était plus un coeur à prendre. "Pendant dix ans, j'ai oublié de vivre. Je respirais, buvais, ronflais Jeremstar, au détriment de Jérémy. Mais en écrivant mon dernier livre (Jeremstar, éditions Hugo Doc), je me suis rendu compte que j'aspirais à un bonheur différent. Et je viens de rencontrer un garçon avec qui je partage d'autres intérêts que la télé-réalité !", a-t-il assuré. Et de poursuivre sur le fait qu'il puisse être désormais considéré comme un bon parti, lui dont on dit qu'il réalise aujourd'hui un chiffre d'affaire annuel d'un million d'euros : "Les gens ne s'intéressent pas à moi pour mon argent : ils ont compris que ce serait dur de me michetonner, car je ne rince pas la terre entière !"

S'il a récemment trouvé l'amour, Jeremstar ne cache pas qu'il a également rencontré une très bonne amie en la personne de Raquel Garrido grâce aux Terriens de Thierry Ardisson. "C'est mon coup de coeur ! Ses filles étant fans de moi, elle me connaissait et on a eu un contact très facile. On déconne énormément. Elle est grande gueule, libre et rock. Je me ferais bien une petite semaine au bout du monde avec elle, en la snapant sans maquillage au réveil !", a-t-il plaisanté.

Rappelons que le 9 octobre dernier, Jeremstar s'est marié avec lui-même en la mairie du 1er arrondissement de Paris. Une cérémonie à découvrir ce 15 octobre dans Les Terriens du dimanche sur C8.

