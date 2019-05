Jeremstar arrêté en Jordanie : il raconte sa mésaventure

Jeremstar est actuellement sous le soleil de Jordanie. Le blogueur et influenceur de 32 ans a été invité à découvrir le pays en compagnie de ses amis qu'il surnomme Garou, le Suricate et Pou de pubis. Une aventure qu'il a partagée, comme à son habitude, sur Snapchat. Ses abonnés ont donc découvert que la joyeuse bande s'était fait arrêter par la police.

Le 14 mai 2019, l'ancien chroniqueur des Terriens du dimanche ! et ses compagnons de route avaient prévu de se rendre dans le désert de Wadi Rum. Mais en chemin, ils ont été arrêtés par la police. On leur a ordonné de se mettre sur le côté de la route. "Non mais c'est une blague ? On est déjà arrêté par les flics. On a fait 4 kilomètres, les flics sont déjà là", s'est exclamé Jeremstar. Quelques minutes plus tard, ils ont heureusement pu repartir, après un rappel à l'ordre des policiers.

Une fois sorti d'affaire, le jeune homme a expliqué en détail ce qu'il s'était passé : "On ne s'est pas fait arrêter parce qu'on était sur la mauvaise file ou parce qu'on avait un feu qui ne marchait pas, comme on le pensait au départ. C'est juste qu'ils ont vu Garou fumer et le Pou boire une bouteille d'eau. En période de Ramadan, on n'a pas le droit, apparemment." Il a ensuite assuré qu'il n'était pas au courant de cette loi selon laquelle les touristes n'ont pas le droit de manger, de boire ou de fumer dans un lieu public durant la période de jeûne, "en signe de respect".