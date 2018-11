Jeremstar en couple et heureux : Il fête 15 mois d'amour avec Lorenzo

Après avoir été écarté de C8 à cause d'une sordide affaire de moeurs à laquelle il était mêlé, Jeremstar poursuit sa vie loin des caméras. En effet, en plein scandale, le blogueur a pris du recul en voyageant à travers le monde. Le Pérou, la Grèce, Bali... L'ancien chroniqueur de Thierry Ardisson est désormais de retour à Paris, où il passe du bon temps avec son amoureux Lorenzo. D'ailleurs, le couple célébrait hier un anniversaire.

Hier, jeudi 15 novembre 2018, Jeremstar a indiqué avoir passé quinze mois d'amour avec son chéri. En story sur Instagram, il a partagé une photo sur laquelle il embrasse tendrement Lorenzo. "Aujourd'hui, cela fait 15 mois que je suis en couple avec mon chéri. Vous savez à quel point je suis pudique et gêné lorsqu'il s'agit de dire 'je t'aime'. Pourtant c'est lui que j'aime", écrit-il. Une belle déclaration d'amour...

Rappelons que, jusqu'à récemment, Jeremstar préservait son couple. Ce n'est qu'en août dernier, au cours de vacances en amoureux, que l'ex-chroniqueur des Terriens du dimanche (C8) a dévoilé le visage de Lorenzo sur Instagram. En légende d'une photo de lui accompagné du beau brun, Jeremstar lui déclarait tout son amour. "Bien plus qu'un petit ami, il est celui qui me rassure, me fait rire, prend soin de moi et me comble de bonheur. Bravo à lui de me supporter au quotidien car croyez-moi, je suis É-PUI-SANT", écrivait-il, entre autres.