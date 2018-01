Jeremstar en plein scandale : Julien Tanti, Paga et Nikola Lozina le taclent !

Tous les yeux sont rivés sur Jeremstar.

En retrait de C8 et des Terriens du dimanche après la diffusion d'une vidéo de lui en train de se masturber et, plus grave, après avoir été accusé d'être lié à une présumée affaire de prostitution et d'attouchements sur mineur, le chroniqueur de 31 ans spécialisé dans la télé-réalité que l'on dit actuellement "effondré" a tous les regards braqués sur lui.

Inévitablement, de très nombreux candidats de télé-réalité ont décidé de prendre la parole sur leurs réseaux sociaux afin d'évoquer cette affaire. Bien entendu, il y a ceux qui entretiennent de bons rapports avec l'incontournable blogueur... et les autres, beaucoup plus durs avec celui qui n'a pas forcément été toujours tendre avec eux.

Les (rares) soutiens : Aurélie Preston, Julien Bert, Steven (Qui veut épouser mon fils ?)...