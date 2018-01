Jeremstar : Il a été auditionné par la police...

Depuis l'éclatement de l'affaire portant son nom, Jeremstar semble se terrer dans le silence. Son avocate Aude Weill-Raynal en explique les raisons auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Rappel des faits : un internaute, @aqababe, vexé que Jeremstar reprenne sans le mentionner sa vidéo "scoop" concernant deux candidats de télé-réalité, a diffusé sur les réseaux sociaux des images intimes de lui en train de se masturber. Plus encore, @aqababe accuse Babybel alias Pascal Cardonna, employé de France Bleu âgé d'une cinquantaine d'années et ami proche de Jeremstar, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa connexion avec le blogueur. Des accusations que le chroniqueur de Thierry Ardisson a fermement nié via son communiqué officiel.

Jeremstar "ne ressent aucune gêne ou honte"

Seulement, mis à part ce communiqué publié sur Twitter, Jeremstar ne s'est pas exprimé sur l'affaire. Mais ce n'est pas tout : il s'est mis, d'un commun accord avec C8, en retrait de ses activités de chroniqueur dans Les Terriens du dimanche et n'a ainsi pas participé à l'émission diffusée le 21 janvier 2018. Comme le révèle son avocate Aude Weill-Raynal, le spécialiste de la télé-réalité est "très affecté". Toutefois, il n'a "aucune volonté de se terrer et ne ressent aucune gêne ou honte". "Il souhaite simplement ne pas polluer l'enquête et ne pas donner prise à cet individu [@aqababe]", précise son avocate.

Jeremstar a, d'après les informations de nos confrères, été auditionné suite au dépôt de sa plainte contre @aqababe pour harcèlement, menaces, injures, provocation et diffamation. Une audition "très détaillée" dont il est ressorti "en faisant pleinement confiance à la justice et à la police", comme l'assure Aude Weill-Raynal. "Sur le fond de l'affaire, on sait malheureusement que la justice est lente et qu'il faudra attendre longtemps avant d'avoir un jugement définitif. Mais en attendant, on souhaite que l'individu [@aqababe] soit mis hors d'état de nuire, par exemple par le biais d'une garde à vue et d'un interrogatoire. Car, à ma connaissance, il n'a toujours pas été entendu. On espère que ce sera le cas très rapidement", poursuit-elle.

De son côté, @aqababe a révélé recevoir des "messages de haine et menaces de mort". Face à une certaine "pression psychologique", l'internaute a indiqué se retirer des réseaux sociaux et poursuivre son enquête de son côté.