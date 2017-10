Jeremstar marié : Une cérémonie déjantée devant Raquel Garrido et Agathe Auproux

Ce lundi 9 octobre 2017 a été une journée très spéciale pour notre Jeremstar national ! Le blogueur télé-réalité récemment reconverti en chroniqueur pour Les Terriens du dimanche (C8) a décidé de se marier... avec lui-même !

C'est au sein de la très prestigieuse mairie du 1er arrondissement de Paris que celui qui appelle ses fans "les vermines" a convié ses proches à célébrer ce mariage avec lui-même. Dans ce contexte si singulier, le jeune homme de 30 ans a évidemment pu compter sur la présence de sa demoiselle d'honneur très médiatique, Raquel Garrido (elle aussi chroniqueuse dans Les Terriens du dimanche), qui a affiché un large sourire tout au long de la cérémonie.

Jeremstar a également eu la joie de voir la chanteuse Lââm et Hapsatou Sy assister à son mariage (la première ayant même donné de la voix !) mais aussi quelques stars de télé-réalité parmi lesquelles Maéva Anissa du Mad Mag de NRJ12, Émilie Amar, Aurélie Preston et Jazz des Anges de la télé-réalité (cette dernière étant actuellement enceinte), Jessy Errero et Valentin des Marseillais vs Le Reste du monde, Caroline Boutier de Dilemme venue en famille, Sabrina des Princes de l'amour 4, Nelly de La Belle et ses princes 2 ou encore Ingrid et Marion de Dix couples parfaits. De manière plus inattendue, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) Agathe Auproux était également de la fête avec son petit ami.

Pour rappel, c'est sur le plateau des Terriens du dimanche de Thierry Ardisson que Jeremstar avait annoncé le 8 octobre dernier sa ferme intention de se marier avec lui-même après avoir diffusé un sujet sur la sologamie. "J'ai une grande annonce à faire, vous savez que Patrick Sébastien a un jour été le plus jeune marié de France, moi j'ai envie d'être le premier sologame de France et j'ai donc décidé d'organiser mon mariage avec moi-même. Je vais organiser ma propre cérémonie pour m'aimer moi-même parce que finalement je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi extraordinaire que moi-même !", avait-il lancé avec humour.

Le jeune homme a tenu parole.

Découvrez les images du mariage sologame de Jeremstar dimanche 15 octobre 2017 dans Les Terriens du dimanche sur C8. Un événement à ne pas manquer !