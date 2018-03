Jeremstar obligé de s'exprimer dans Quotidien ? Ses révélations dans TPMP

Jeremstar et Cyril Hanouna se sont expliqués de vive voix.

Après s'être s'exprimé jeudi 22 mars 2018 sur le plateau de Quotidien (TMC) à propos du scandale concernant son ancien ami Pascal Cardonna - un choix qui n'a pas fait l'unanimité puisque Cyril Hanouna s'est offusqué de cette décision de s'exprimer chez la concurrence –, Jeremstar (Jérémy Gisclon de son vrai nom), chroniqueur des Terriens du dimanche (C8) qui avait suspendu ses activités depuis la polémique, a accepté de venir sur le plateau de Touche pas à mon poste le 26 mars.

Jeremstar "obligé" d'aller dans Quotidien

Dans un premier temps, le blogueur a révélé pourquoi il a pris la décision de se rendre sur une chaîne concurrente pour briser le silence : "C'est vrai qu'on m'a accusé d'avoir trahi ma chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma première prise de parole avait été planifiée. Il était prévu que je fasse l'émission de Thierry Ardisson le samedi pour m'exprimer. Cette date a sans cesse été décalée et au final on m'a demandé d'aller m'exprimer ailleurs puisque C8, avant de me réintégrer, voulait voir les retombées, ce qu'allaient en dire les gens. (...) La production de Thierry Ardisson m'a dit que C8 était d'accord. (...) Il n'y a eu aucune trahison puisque vous vous doutez bien que si j'avais pu faire mon retour chez Thierry, non seulement j'aurais été beaucoup plus à l'aise, et en plus de ça, ça me faisait plaisir. Mais on m'a limite foutu sur une autre émission." Une déclaration qui a beaucoup surpris les chroniqueurs.

Jean-Luc Lemoine lui a même demandé si, selon lui, la production des Terriens du dimanche l'a trahi. Sa réponse ? "Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une erreur de communication interne, le message n'est pas passé .(...) J'ai fait les choses proprement en obtenant une autorisation écrite parce que mon contrat m'interdisait de m'exprimer dans une émission en frontal avec Thierry Ardisson le dimanche. A ce que je sache, je n'ai pas fait concurrence le jeudi à celle de Thierry Ardisson. Ce n'est pas que j'ai voulu aller dans Quotidien, je n'ai pas eu le choix presque. Donc je n'ai pas trop compris pourquoi je suis devenu la bête noire, pourquoi je me suis fait virer en direct." Jeremstar a ensuite confié qu'il n'a pas compris comment il a pu apprendre dans TPMP - jeudi dernier - qu'il était viré, alors qu'on l'a encouragé à aller ailleurs.

Explications avec Cyril Hanouna

Concernant son petit tacle à Cyril Hanouna (qui voulait que Baba ait fait une "crise de nerfs" en apprenant qu'il se rendait dans Quotidien), il s'est justifié : "C'est vrai que tu avais envie de m'égorger. Tu ne m'a pas appelé (...) mais j'ai eu des échos qui disaient que tu étais en colère. D'ailleurs on en a parlé ce week-end, tu étais vexé. Mais je n'ai jamais voulu te trahir ou trahir la chaîne (...) On m'a dit que j'étais libre de m'exprimer où je voulais. Et la production de Thierry Ardisson m'a donné le feu vert pour aller dans Quotidien." Une information confirmée par le rival de Yann Barthès. L'animateur a ajouté qu'elle lui a donné son accord car C8 ne répondait pas à ses appels. C'est alors que Thierry Ardisson lui a envoyé un SMS en direct disant : "Les patrons de C8 ne souhaitaient pas le recevoir sur C8 quelle que soit l'émission." Ça a le mérite d'être clair !

Thierry Ardisson s'était déjà exprimé sur le sujet samedi dernier, alors qu'il était l'invité du Tube de Canal+. L'homme en noir avait expliqué pourquoi il n'avait pas souhaité recevoir son chroniqueur. "J'ai dit à C8 : 'Si je le reçois le samedi, je veux qu'il soit là le dimanche.' Je ne me voyais pas recevoir Jeremstar le samedi et qu'il ne soit pas là le dimanche. On se serait dit : 'Mais pourquoi, s'il n'a rien à se reprocher ?' (...) C8 ne pouvait rien me garantir donc j'ai dit à Jeremstar d'aller sur TMC. Maintenant, C8 est forcé de reconnaître qu'ils ne souhaitent pas son retour dans l'émission. Ce n'est pas ma décision, mais celle de la chaîne", avait expliqué Thierry Ardisson.

Rappel des faits

Pour rappel, depuis le mois de janvier, Jeremstar est mêlé à une sordide affaire de moeurs. Son ami Pascal Cardonna alias Babybel, employé de France Bleu âgé d'une cinquantaine d'années, est visé par plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel sur mineur, corruption de mineur et recours à la prostitution de mineurs. D'après les informations d'un internaute, ce dernier se serait même servi de sa proximité avec Jeremstar pour attirer les jeunes hommes chez lui.

Pascal Cardonna a saisi la justice à son tour et a déposé plainte pour "tentative de meurtre" auprès du procureur de la République à Nîmes, à la fin du mois de février et, plus tôt, pour "diffamation et atteinte à la vie privée". De son côté, Jeremstar avait porté plainte pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris.

Rappelons que Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.