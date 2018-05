Jeremstar - Son ami Pascal Cardonna balance sa vérité : "J'ai honte..."

En janvier dernier, Jeremstar et son ami Pascal Cardonna alias Babybel étaient mêlés à une sordide affaire. Un internaute baptisé Aqababe, agacé que le blogueur reprenne une de ses vidéos "scoop" concernant un couple des Anges 10, avait alors publié sur la Toile des images intimes de Jeremstar en train de se masturber. Dans la foulée, ce même Aqababe avait recueilli les témoignages de plusieurs jeunes hommes mineurs assurant avoir eu des relations sexuelles – pour certaines tarifées – avec Babybel. Après plusieurs communiqués dans lesquels il a nié les faits, Pascal Cardonna, mis en cause pour "corruption de mineur" et "recours à la prostitution", est décidé à balancer sa vérité sur l'affaire.

Ce jeudi 24 mai 2018, il a publié sur Twitter et YouTube une vidéo de 25 minutes intitulée "La trahison de Jeremstar", dans laquelle il revient notamment sur l'affaire. "Lorsque cette polémique éclate (...), Jerem m'envoie une note audio, il était en pleurs. Je lui ai conseillé immédiatement de dire la vérité afin de désamorcer la polémique (...). Au lieu de s'excuser, il a bloqué Aqababe et du coup le gamin s'est enflammé", confie-t-il. D'après lui, Jeremstar a agi ainsi car "il se considère comme quelqu'un d'intouchable" et a "un ego surdimensionné".