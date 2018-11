Jeremy Banster (Un si grand soleil) en couple avec une comédienne de la série

Depuis le 27 août 2018, les téléspectateurs de France 2 ont appris à connaître Jeremy Banster grâce à la série Un si grand soleil. Ce que l'on savait moins, c'est que le comédien du 45 ans qui interprète Julien Bastide dans le nouveau feuilleton du service public est en couple avec une autre comédienne de la série !

En effet, comme on peut le constater sur son compte Instagram, Jeremy Banster n'hésite jamais à prendre la pose avec la jolie blonde qui partage sa vie depuis des années, la comédienne Marie-Gaëlle Cals, l'interprète de la juge Cécile Alphand dans Un si grand soleil.

Interrogé par Télé Loisirs lors du lancement de la série, Jeremy Banster avait déclaré à propos de l'impact d'un tel projet professionnel (le tournage a lieu à Montpellier et ses environs) sur une vie de famille : "Oui, il a fallu faire des adaptations dans sa vie privée et c'est de l'organisation surtout. Je vis en région parisienne. Donc, forcément, quand on a une vie de famille, ça impacte des choses, mais après, c'est de l'organisation, il faut mettre les choses en place, trouver son rythme de croisière."

Actuellement en vacances en Grèce avec ses beaux enfants, le couple enchaîne les cartes postales ensoleillées pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Que ce soit sur l'acropole de Lindos ou dans les rues de la ville située sur l'île de Rhodes, le duo – que l'on voit aux petits soins pour sa petite fille – affiche son bonheur en toute simplicité.

Une chose est sûre, la vie sentimentale de Jeremy Banster semble bien plus paisible que celle de son personnage Julien, tiraillé entre deux femmes...