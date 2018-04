Jérémy Chatelain bientôt papa : Le sexe du bébé révélé !

Plutôt discret sur sa vie privée depuis son divorce avec Alizée en 2012, Jérémy Chatelain s'apprête à accueillir un nouveau bébé dans sa vie. Déjà papa d'Annily (13 ans), fruit de ses amours avec la chanteuse, il pouponnera dans les prochaines semaines. En effet, sa nouvelle chérie, Julie, est enceinte ! Dimanche 29 avril 2018, les futurs parents ont organisé une superbe baby shower en attendant l'arrivée de bébé.

Sur Instagram, Julie a publié quelques photos souvenirs de cet événement. Ainsi, les proches du couple ont pu profiter d'un superbe buffet mêlant bouchées sucrées et salées. Un gâteau spécial, recouvert d'une pâte à sucre blanche avec des touches de vert, a également été commandé. "Welcome Baby Forest", peut-on lire dessus. Un petit indice quant au prénom du bébé ? Pour l'instant, Jérémy Chatelain et Julie Favre n'en ont pas dit plus... ou presque !

Toujours en story sur Instagram, la future maman a publié un adorable cliché d'elle accompagnée du futur papa, tous les deux installés dans un canapé en cuir marron. Si la photo semble banale, sur le mur en fond, on peut apercevoir des ballons révélant le sexe du bébé : "It's a boy !" Annily aura donc dans les semaines à venir un petit frère.