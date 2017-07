Jérémy Chatelain, en Californie avec sa fille Annily, dévoile un tendre cliché

Jérémy Chatelain a offert un joli voyage à sa fille Annily (12 ans) en ce mois de juillet 2017.

L'ancien élève de la 2e saison de la Star Academy (TF1) et ex-mari d'Alizée - laquelle s'est remariée en juin 2016 avec Grégoire Lyonnet - a en effet décidé d'emmener sa petite princesse aux Etats-Unis, et plus précisément en Californie, afin de passer des vacances d'été père/fille inoubliables.

Samedi 29 juillet, l'artiste de 32 ans a ainsi pris la pose avec la jolie pré-adolescente - sans prendre la peine de cacher son doux minois désormais ! - alors que le duo profitait d'une journée ensoleillée au milieu des palmiers. "Vous êtes beaux tous les deux ! Fais gaffe, dans quelques années elle te dépassera large !", "Ça fait plaisir de vous voir réunis", "Fabuleux !", pouvait-on lire parmi les premières réactions à cette publication familiale sur Instagram.

La veille, Jérémy Chatelain prenait déjà la pose, mais cette fois depuis le restaurant Bubba Gump Shrimp Company de Santa Monica, un lieu spécialisé dans les fruits de mer inspiré par le film culte Forrest Gump (1994).

Côté actualité, après une longue période de silence radio, Jérémy Chatelain a fait son retour en musique cette année avec les titres C'est comment qu'on freine et Je me rappelle, d'ores et déjà disponibles.