Jérémy Chatelain en couple et bientôt papa : Sa chérie est enceinte !

Une heureuse nouvelle qui en a ravi plus d'un, comme en témoignent les commentaires des internautes. "Oh mais génial les amis, bravo !", "Je n'ai rien vu venir ! Toutes mes félicitations", "Tu es superbe, je suis super heureuse pour vous", "Magnifique !! Et surtout félicitations", peut-on ainsi lire.

Annily, la fille d'Alizée et Jérémy Chatelain, s'apprête donc à endosser le rôle de grande soeur dans les mois à venir. Et il se pourrait bien qu'elle accueille un second bébé du côté de sa maman. En effet, Alizée et Grégoire Lyonnet avaient, en octobre dernier, évoqué auprès de nos confrères de Télé Star leur souhait d'agrandir la famille. "C'est la prochaine étape", lançait la chanteuse tandis que son mari indiquait vouloir un enfant, mais "plus tard".