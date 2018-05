Jérémy Chatelain papa : Son deuxième enfant est né !

Carnet rose ! Jérémy Chatelain vient de devenir papa pour la deuxième fois. En effet, sa chérie Julie a accouché d'un petit garçon. C'est sur son compte Instagram que la jeune femme a annoncé la merveilleuse nouvelle le 28 mai 2018, le jour de la fête des Mères.

"Aujourd'hui, je célèbre la fête des Mères en tant que maman pour la première fois. Ces derniers jours, j'en ai appris beaucoup sur le fait de devenir parent. J'ai aussi regardé mon fils passer d'un minuscule nouveau-né à un bébé dodu et heureux. Cela a été les jours les plus éprouvants et les plus joyeux de toute ma vie. Mon coeur est si heureux et rempli de gratitude. J'ai hâte de recevoir mon premier collier de pâtes. Bonne fête des Mères à toutes les mamans", a déclaré Julie avec émotion. La compagne de Jérémy Chatelain en a également profité pour publier une photo adorable sur laquelle elle pose avec son bébé coiffé d'un petit bonnet. Pour l'instant, le prénom du petit garçon n'a pas été révélé.