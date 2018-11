Jérémy et Candice (Koh Lanta) en couple ? Ce détail qui veut dire beaucoup...

Depuis leur rencontre en 2016 dans Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), Candice et Jérémy ne se quittent plus. En effet, les deux aventuriers ont rempilé ensemble dans l'édition All Stars du programme, Koh-Lanta : Le Combat des héros. Et lorsqu'ils ne repoussent pas leurs limites aux îles Fidji avec Denis Brogniart, le beau brun et la jolie blonde découvrent le monde... à deux.

Récemment, Candice et Jérémy ont profité d'un week-end à la Cabane Spa Pella Roca, un établissement situé entre Toulouse et Bordeaux proposant des nuits idylliques dans des cabanes perchées dans les arbres, avec spa et sauna privatifs, au beau milieu de la nature. Sur place, les deux aventuriers ont profité de moments intimes dans un jacuzzi et ont passé la nuit ensemble. Mais ce n'est pas tout : Candice et Jérémy ont immortalisé ces instants précieux. En effet, ils ont pris la pose devant l'objectif de Diane, une professionnelle spécialisée dans les photos... de couple et de mariage !