Jérémy et Candice (Koh-Lanta) en couple ? Denis Brogniart gaffe !

Les internautes ont vite réagi au commentaire de Denis Brogniart : "Ahahah le doute ne semble plus permis. Vous êtes sans doute mieux informés que nous." "Ça fait plus d'un an qu'ils essayent de garder leur couple secret et là, Denis balance tout au calme. J'en peux plus", pouvait-on aussi lire.

Jusqu'à présent Candice et Jérémy ne se sont pas exprimés sur le sujet. Le jeune homm avait d'ailleurs affirmé à Purepeople qu'il était juste ami avec la belle blonde : "En fait non, nous ne sommes pas en couple. C'est juste parce que nous sommes un garçon et une fille qui nous aimons beaucoup (...). On laisse parler les rumeurs." Reste à savoir si Denis Brogniart faisait une blague ou pas !