Jérémy Ferrari en couple : Bientôt papa ? "Je commence à me sentir prêt"

Depuis 2015, Jérémy Ferrari fait rire les Français avec son one-man show Vends deux pièces à Beyrouth. S'il n'a pas sa langue dans sa poche sur scène, l'humoriste ne se confie que très rarement sur sa vie privée. Ce mercredi 13 juin 2018, il a dérogé à la règle et s'est exprimé sur son couple.

Invité dans L'Interview sans filtre, animée par Laurent Argelier pour Télé Loisirs, Jérémy Ferrari a accepté de faire des confidences sur sa vie sentimentale. Quand le journaliste lui a demandé s'il avait une copine, l'humoriste s'est lancé : "Je suis avec quelqu'un depuis presque deux ans maintenant, ça se passe bien et c'est chouette." Heureux et amoureux, le jeune homme de 33 ans a révélé pourquoi son couple fonctionnait aussi bien : "Je pense que ça se passe bien parce que toutes ces phrases que tu as entendu mille fois, que tu considères comme des clichés, finalement, en vieillissant, tu te rends compte que c'est quand même assez vrai, que tu peux être bien avec quelqu'un aussi parce que toi tu te sens bien avec toi-même."

Pour ce qui est du mariage, ce n'est pas encore d'actualité pour Jérémy Ferrari. "Il n'y a pas de date pour l'instant", a-t-il déclaré. Mais, il n'est pas contre l'idée ! Quand est venu le moment de parler des enfants, l'humoriste s'est montré plus bavard : "Je suis pour les enfants, j'ai toujours adoré les enfants. Je me suis toujours dit que j'en aurais. Je n'ai pas forcément eu l'envie d'en avoir parce qu'élever un enfant, c'est très délicat." Aujourd'hui, il commence à y songer fortement ! "Il faut avoir régler des choses avec soi-même avant d'élever des enfants, selon moi. Je ne me sentais pas forcément prêt avant, maintenant je commence à me sentir prêt", a-t-il conclu.