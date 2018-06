Jérémy Frérot : Après les Fréro Delavega, le jeune marié revient enfin en solo !

Jérémy Frérot prépare son retour, en solo.

Après la séparation du duo Fréro Delavega en juin 2017 et une année entière loin des scènes et des projecteurs, le chanteur de 28 ans et mari de l'ex-championne de natation Laure Manaudou vient de faire savoir que son retour musical, sans Florian Delavega, était pour bientôt.

Ce 20 juin 2018, en commentaire d'une vidéo teaser publiée sur Instagram et dans laquelle ont peut écouter des bribes d'une nouvelle chanson, le jeune homme a écrit : "Bonjour, me voici, me revoici pour les anciens, un an sans nouvelles... C'est comme le retour d'un long voyage. (...) Je m'appelle Jérémy Frérot, j'étais le FRERO de DELAVEGA, et après un an de vie, un an de réflexion, je viens vous présenter mon monde. Comment allez vous ?"

Pour rappel, en novembre 2016, c'est lors d'une interview accordée à 50 Minutes Inside (TF1) que le duo Fréro Delavega avait confirmé sa décision de se séparer. Une décision devenue inévitable puisque Florian Delavega avait fait connaître son envie de ne plus être sous le feu des projecteurs pour s'offrir une vie plus paisible avec sa petite amie Natalia Doco. "C'est quelque chose qui arrive parce qu'il y a des décisions qui sont prises, des chemins qui se séparent peut-être aussi, des envies différentes à un moment donné. On a vécu six ans d'une aventure de folie et maintenant, peut-être que c'est le moment de passer à autre chose. (...) Courir après les ventes, après le succès, ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver. Cette exposition médiatique est quelque chose qui ne me convient plus", avait statué le beau brun. Les Fréro Delavega avaient attendu la fin de leur tournée en juin 2017 avant de se dire définitivement "au revoir".

C'est donc en solo que Jérémy Frérot va tenter d'atteindre une nouvelle fois le coeur du public français. De son côté, Florian Delavega s'occupe désormais de son fils né en janvier dernier.