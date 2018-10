Jérémy Frérot : "J'ai dû faire le deuil de notre duo"

"Quand Flo m'a annoncé qu'il arrêtait, j'ai d'abord pris peur", lâche avec franchise Jérémy Frérot. Le chanteur de 28 ans, qui a donné son ultime concert avec Florian Delavega en juin 2017 à Bordeaux, a pris le temps de se trouver musicalement et a fini par se remettre très vite en selle.

S'il lui a fallu du temps pour "digérer la séparation", Jérémy Frérot a donc fini par accepter la fin du duo des Fréro Delavega, qui a connu le succès avec des tubes comme Le Chant des sirènes, Le Coeur éléphant ou Ton visage. Mais ça n'a pas été chose aisée... "Je n'aime pas être seul, je peux avoir de grands moments d'angoisse si ça dure trop longtemps. J'ai dû faire le deuil de notre duo. (...) Dans le duo j'étais le plus réservé des deux, Flo dirigeait et parlait et je vannais derrière", dit-il au Parisien. Le jeune homme ne garde toutefois aucune rancune. "On reste évidemment potes, avec Flo. On s'est vus cet été, lui aussi a eu un petit [tous deux sont devenus pères dernièrement, NDLR], on a passé des moments ensemble. On ne va pas se lâcher comme ça", assure-t-il. D'ailleurs, Florian apparaît donc le clip de Revoir, le premier single de Jérémy.

Le chanteur et mari de Laure Manaudou – à qui il dédie le titre Elle plonge – a juste une inquiétude : la scène. "J'ai pensé redémarrer seul sur scène mais je n'ai pas encore les armes. Je vais faire 11 dates pour apprendre à être seul au micro. (...) Outre mes nouvelles chansons, je jouerai évidemment celles de Fréro pour faire plaisir au public et me faire un plaisir énorme", dit-il.

Thomas Montet