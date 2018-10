Jeremy Frérot papa de Lou et chanteur : "Je crois que ça lui plaît !"

Après un an de silence qui a suivi la séparation des Fréro Delavega, Jeremy Frérot est enfin de retour sur le devant de la scène pour le plus grand plaisir de ses fans. Avec son premier album solo, Matriochka sorti le vendredi 12 octobre 2018, le chanteur révélé dans The Voice se dévoile un peu plus au travers de ses douze titres intimes et autobiographiques.

A l'occasion de la sortie de cet opus, il a accepté de répondre aux questions du magazine Télé 7 jours. Le mari de Laure Manaudou s'y confie alors sur la nature de son album, résultat d'une année de remise en question et de découvertes culturelles, année également marquée par l'arrivée de son premier enfant, Lou, né le 18 juillet 2017. Le bambin à peine âgé de un an serait déjà très admiratif devant le talent de son papa : "Je lui ai joué certaines chansons et il a souri, dansé... Donc je crois que ça lui plaît !", raconte Jérémy Frérot qui n'évoque que très rarement sa vie de famille.

De son côté, l'ex-championne de natation a également dérogé à sa règle en témoignant tout son amour à l'homme de sa vie à travers un post Instagram le jour de la sortie de son album dans lequel elle se dit "fière" de son parcours. Depuis qu'ils sont en couple, Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont toujours pris soin de protéger leur histoire d'amour.

En revanche, pour ceux qui espéraient voir se reformer les Fréro Delavega, il faudra encore patienter : "Ce n'est pas prévu pour le moment, mais on verra ce que l'avenir nous réserve..." explique Jérémy Frérot, visiblement plus intéressé à poursuivre sa carrière solo pour l'heure.

