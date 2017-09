Jérémy Kapone (LOL) : "La weed et la drogue ça me sert à me détendre..."

Il y a huit ans, le grand public découvrait Jérémy Kapone dans le film LOL, auréolé de succès avec pas moins de 4 millions d'entrées. Depuis, force est de constater que le jeune acteur s'est fait discret. Il s'est lancé dans la musique et sort son deuxième EP. En interview pour le magazine Le Bonbon, il fait des confidences inattendues...

Aujourd'hui âgé de 27 ans, Jérémy Kapone sort un nouvel EP intitulé Aurore. Un disque sur lequel figure notamment le titre Aquarium, qui parle selon lui "d'addiction". Il reconnaît d'ailleurs être consommateur de drogues mais apporte quelques précisions. "Je ne peux pas travailler avec la weed. Il faut que je sois totalement clean. En plus, l'inspiration est une drogue en elle-même, et je dirais même qu'elle est plus addictive que toutes les autres drogues. (...) La weed et la drogue, ça me sert à me détendre, pas à travailler", dévoile-t-il au Bonbon.

Jérémy Kapone ne cache donc pas ses expériences avec les substances illégales, expliquant par exemple avoir "vu des gens faire trop de plongée sous-narine". Et d'ajouter, en référence à la cocaïne : "C'est aussi quelque chose que j'ai pu expérimenter." Le jeune homme raconte qu'il a aussi testé l'ayahuasca, une boisson millénaire d'Amérique du Sud à base de liane, réputée autant pour ses effets curatifs que ses effets de transe... "Ce n'est pas pour la défonce, rien à voir avec les drogues synthétiques. Tu es dans la nature, avec des gens qui te racontent une histoire autour de la substance que tu vas prendre. (...) Ce n'est pas comparable à ce que tu ressens en tapant un rail aux toilettes", affirme-t-il.

Fêtard, Jérémy Kapone décrit même sa nuit idéale avec ce qu'il faut pour s'étourdir... "L'alcool est bon, les drogues aussi, mais à petites doses. Il y a des poufs, une lumière très tamisée...", dit-il.