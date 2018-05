Jérémy (Koh-Lanta) : Ce détail physique qui l'a handicapé et qu'on n'a pas vu

Tout est possible dans Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1)... La preuve en est avec Jérémy. Éliminé au conseil, il a rejoint l'île l'Exil, où il a gagné l'ultime duel contre Clémentine, ce qui lui a permis de réintégrer l'aventure ! Auprès de nos confrères de TV Mag, le complice de Candice revient sur son expérience et évoque notamment un détail invisible qui a pu l'handicaper sur le camp.

Bien qu'il ne se soit pas expliqué sur le sujet, Jérémy porte des lentilles au quotidien. Et, sur le camp, pas facile de respecter les règles d'hygiène... "J'espère que les ophtalmos ne regardent pas Koh-Lanta, s'amuse l'aventurier. Quand je suis allé voir mon médecin et que je lui ai dit que le soir, pour enlever mes lentilles, je ne me lavais pas les mains, il a hurlé !"

Une situation à laquelle il avait déjà dû faire face en 2016 dans Koh-Lanta, l'île au trésor. "Lors de ma première aventure, je ne me suis pas lavé les mains pendant 33 jours. J'avais tout le temps les mains pleines de sable et c'était une grosse galère. Pour les épreuves aquatiques, je ne pouvais pas ouvrir les yeux", se souvient-il.

Mais ce léger handicap par rapport à ses camarades n'a pas suffi pour démotiver Jérémy. D'ailleurs, le candidat relativise : "J'en porte depuis quelque temps déjà donc j'ai l'habitude et à Koh-Lanta, il y a des choses plus compliquées que de mettre des lentilles."

Ce vendredi 25 mai 2018, retrouvez Jérémy et ses camarades pour la grande finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros dès 21h sur TF1.