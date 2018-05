Jérémy (Koh-Lanta) : Ce que la production exige des aventuriers

Koh-Lanta est-elle une émission truquée ? C'est la question qui revient le plus sur les réseaux sociaux quand une saison est diffusée. Jérémy a donc profité d'un live sur Instagram pour leur répondre. Et le candidat de Koh-Lanta All Stars a assuré qu'ils n'ont jamais été manipulés par ALP.

Il a néanmoins admis que la production exigeait d'eux une chose : "Le seul moment où on nous dit de faire quelque chose, c'est pour les épreuves. Quand on arrive, vous nous voyez toujours courir. Cette année ils mettent même des ralentis. Sachez qu'on n'a pas envie de courir, on est motivés comme jamais, mais pas assez pour trottiner pour aller à l'épreuve. Mais ils nous demandent de le faire pour faire guerriers et de beaux ralentis."

Une demande qui ne plaît pas à tout le monde comme l'a révélé le complice de Candice : "J'avoue que ça rend bien à la télé, mais certains soufflent. Je suis le premier à souffler d'ailleurs, parce que je suis au bout de ma vie. C'est le petit côté marrant que vous ne voyez pas forcément."