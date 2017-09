Jeremy Meeks et Chloe Green : Amoureux et inséparables pour la rentrée

Le mois d'août et les vacances d'été terminés, des millions d'élèves et étudiants se préparent à la rentrée. Aux États-Unis, les plus modestes d'entre eux peuvent compter sur le soutien d'associations et de célébrités. Le mannequin Jeremy Meeks et sa petite amie Chloe Green en font partie, et ont contribué à une collecte de biens.

Samedi 2 septembre, Jeremy Meeks et Chloe Green ont été photographiés au Tea Pop, à North Hollywood. Le couple a répondu présent à l'appel de l'association The Hanger Project, organisatrice d'une collecte d'articles d'intérieur à destination de modestes étudiants en première année au Texas, où sévit l'ouragan Harvey.

Le mannequin de 33 ans et sa chérie ont fait leurs courses dans un supermarché Target et ont remis leurs achats au cours d'une réception. Un événement lors duquel les fiancés ont échangé des gestes tendres.

Après de torrides vacances à la Barbade, Jeremy et Chloe retrouvent la chaleur californienne et se montrent généreux. Le couple a notamment participé aux festivités du Crop Over (la fête de la mousson) 2017. Vêtus de tenues traditionnelles, les amoureux se sont fondus dans la foule.

Le look de la fille des milliardaires Philip et Tina Green a embrasé les réseaux sociaux.