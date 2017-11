Jeremy Meeks et Chloe Green : In love à Monaco, tout près de Nicolas Sarkozy

Jeremy Meeks et Chloe Green vivent le grand amour ! Une histoire qui se poursuit à Monaco, où le couple a été surpris ce week-end. Le mannequin et sa fiancée ont assisté à un match de foot au sommet, tout près de Nicolas Sarkozy et du prince Albert II...

Le choc de la 14e journée du championnat de France a eu lieu dimanche soir. L'AS Monaco, deuxième au classement, a reçu au stade Louis-II le redoutable Paris Saint-Germain, en tête de la Ligue 1 Conforama et toujours invaincus.

La rencontre s'est soldée par la victoire des visiteurs, sur le score de 1-2. Neymar Jr. et son coéquipier uruguayen Edinson Cavani ont encore frappé.