Jeremy Meeks : L'ex-taulard bientôt papa, l'héritière Topshop est enceinte

De prisonnier à gendre idéal chaleureusement accueilli chez les milliardaires, il n'y a qu'un pas que Jeremy Meeks s'est permis de franchir avec succès. Deux ans après avoir fait ses débuts en tant que mannequin, l'ex-taulard de 34 ans fait de nouveau parler de lui pour sa vie amoureuse. D'après les informations rapportées le 27 mars 2018 par le magazine Us Weekly, sa compagne depuis moins d'un an, l'héritière de l'empire Topshop Chloe Green (27 ans), est effectivement enceinte.

On peut dire que tout est allé très vite entre les futurs parents qui avaient officialisé leur relation lors de vacances en Turquie, en juin 2017. À cette époque, Jeremy Meeks était encore officiellement en couple avec Melissa, sa femme depuis neuf ans et la mère de son fils Jeremy Jr. (né en 2009). Trompée et humiliée par son mari qui l'a brutalement quittée pour Chloe Green, celle-ci s'était épanchée à plusieurs reprises dans les médias pour exprimer sa tristesse et sa colère, révélant qu'elle avait même subi une fausse couche.

En octobre dernier, Jeremy Meeks avait officiellement déposé sa demande de divorce. Après des tensions et d'âpres négociations, il aurait également accepté de verser une modeste pension alimentaire pour subvenir aux besoins de son fils. Selon TMZ, qui révélait ce détail le 6 mars dernier, Melissa Meeks touche désormais chaque mois 1000 dollars.

Ces derniers temps, des rumeurs persistantes assuraient que Jeremy Meeks et Chloe Green s'étaient fiancés. La demoiselle est régulièrement vue avec un impressionnant diamant à l'annulaire gauche. Pour le moment, aucune confirmation d'un mariage à venir et la grossesse n'a pas encore été abordée par les principaux intéressés. Il s'agira du premier enfant pour Chloe Green, dont la fortune combinée et personnelle des parents Philip et Tina Green est estimée à environ 10 milliards de dollars selon Forbes.