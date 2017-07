Jeremy Meeks : L'ex-taulard, en couple avec Chloe Green, retrouve ses fils

Jeremy Meeks, l'ex-taulard devenu mannequin, a récemment laissé tomber sa femme Melissa pour se mettre en couple avec la riche héritière Chloe Green. Le beau gosse, qui a pris du bon temps avec sa nouvelle chérie en Turquie, a depuis regagné les États-Unis pour retrouver ses fils.

Sur Instagram, Jeremy Meeks a publié une photo de lui et de ses deux garçons à l'occasion de la fête de l'Indépendance américaine. "Joyeux 4 juillet de ma part et de celle de mes garçons !!!", a-t-il commenté. Le nouveau mannequin de 33 ans, qui mène désormais la grande vie aux quatre coins du monde, compte bien passer un peu de temps en famille en Californie et, sans doute, régler deux ou trois choses avec sa femme.... En effet, Melissa Meeks a confirmé sur les réseaux sociaux qu'ils étaient toujours mariés et elle semble avoir appris par la presse la relation de son époux avec Chloe Green.

Sur Instagram, Melissa Meeks (38 ans) a envoyé une pique à Jeremy en fêtant le 4 juillet avec sa soeur : "La famille d'abord", a-t-elle écrit en légende.