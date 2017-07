Jeremy Meeks : Le mannequin et ex-détenu complice avec sa chérie Chloe Green

C'est à Topman, nom de la ligne masculine de Topshop, que Jeremy Meeks prête son visage ! Il a participé, vendredi 21 juillet 2017, à un événement shopping au magasin de l'enseigne britannique, au centre commercial The Grove, à Los Angeles. Le modèle de 33 ans a convié ses admirateurs à le rejoindre et était accompagné de sa petite amie Chloe Green, fille du président du groupe Arcadia, auquel appartient la marque Topshop. Tina Green, l'épouse de Philip Green et maman de Chloe, est l'actionnaire majoritaire d'Arcadia, via sa société Taveta Investments.

Chloe, fille aînée de Philip et Tina Green - le couple est également parent d'un garçon, Brandon, et Tina la maman de Stasha et Brett Palos, nés d'un précédent mariage -, aurait-elle joué l'intermédiaire entre Jeremy Meeks et la marque Topshop ? Les soupçons de favoritisme vont bon train et sont alimentés par la demande de divorce effectuée par le repris de justice. Meeks a récemment lancé une procédure pour sceller sa séparation avec son épouse, Melissa.

Jeremy Meeks et Melissa se sont mariés en 2008. Ils sont les parents d'un garçon prénommé Jeremy Jr.