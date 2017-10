Jeremy Meeks : Sérieux face à Bar Refaeli, coquin avec sa petite amie

Jeremy Meeks et Chloe Green vivent le grand amour ! Ils ont récemment poursuivi leur belle histoire à Monaco et profité de journées détente à bord d'un yacht. Quelques jours plus tôt, l'ex-détenu reconverti mannequin se livrait dans un face-à-face intense avec un top model...

Jeudi 28 septembre, Jeremy Meeks, Chloe Green et la mère de Chloe, la milliardaire Tina Green, assistaient au Gala pour l'Océan de Monte-Carlo, organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Jeremy et Chloe ont été aperçus quelques jours plus tard, sur le yacht appartenant à la famille Green, un bateau de 90 mètres de long estimé à 150 millions de dollars, baptisé Lionheart.

Jeremy, Chloe et leurs amis y ont profité d'un après-midi ensoleillé. Les amoureux ont échangé de nombreux baisers, une aubaine pour les photographes présents, à qui Jeremy Meeks, 33 ans, a montré son postérieur.

Le "Hot Felon" est rentré à Los Angeles le 9 octobre. Il a depuis été aperçu en balade avec son fils, Jeremy Jr, né de son premier mariage à Melissa Meeks, puis en séance photo sur une plage avec son agent, le photographe Jim Jordan.

Jeremy Meeks a récemment ajouté à son portfolio les images d'une nouvelle campagne publicitaire pour la marque Carolina Lemke. Il en partage l'affiche avec le top model Bar Refaeli.