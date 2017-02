Jeremy Paxman : L'icône de la BBC quitte sa compagne pour une autre, très jeune

Spécialiste des indiscrétions croustillantes concernant le gotha britannique, Sebastian Shakespeare a jeté un sacré pavé dans la mare, samedi 18 février 2017, en révélant la rupture du journaliste star Jeremy Paxman et de sa compagne de longue date, Elizabeth Clough.

Figure institutionnelle de la télévision outre-Manche, employé depuis 1972 par la BBC et animateur pendant 25 ans du programme Newsnight, où son style mordant a fait sa notoriété jusqu'à son départ de l'émission en 2014, le journaliste de 66 ans s'est séparé de celle qui partageait sa vie depuis trente-cinq années, âgée de 64 ans et mère de leurs trois enfants, Jessica (26 ans) et les jumeaux Jack et Victoria (19 ans). L'agent de l'intéressé a confirmé au chroniqueur mondain du Daily Mail cette rupture survenue l'an dernier et indiqué que Jeremy et Elizabeth conservaient leur respect l'un pour l'autre ainsi qu'un amour profond pour leur progéniture.

Pourtant, on pourrait imaginer que les relations ne soient pas des plus cordiales : car Sebastian Shakespeare révélait aussi que Jeremy Paxman a déjà entamé un nouveau chapitre avec une jeune femme de près de trente ans sa cadette, avec qui il vit dans son pied-à-terre à Londres, dans le quartier de Kensington. Quelques heures après ces premières révélations, le Daily Mail identifiait d'ailleurs cette nouvelle conquête : Jillian Taylor, une éditrice d'origine canadienne âgée de 37 ans qui a travaillé sur deux ouvrages qu'il a publiés - leurs premiers contacts remonteraient à 2010. A cette occasion, l'auteur avait d'ailleurs loué au superlatif les qualités de cette collaboratrice "brillante, pleine de ressources, enjouée et infatigable". Elle lui avait en effet tapé dans l'oeil. Miss Taylor est divorcée, sans qu'on sache si ses rapports avec Jeremy Paxman ont joué un rôle dans la fin de son mariage ; de même, on ignore si c'est leur histoire qui a précipité le départ du journaliste de son foyer familial.

Jeremy Paxman aurait quitté Elizabeth et leur maison de l'Oxfordshire en novembre dernier et, a contrario du communiqué placide de son agent, la productrice télé vivrait très mal la chose, malgré les précédentes incartades supposées de son ex-compagnon - il aurait notamment eu à la fin des années 1990 une aventure avec une autre femme du milieu de la télé, Joanna Cecil. Le Daily Mail note par ailleurs que la situation a une résonance particulière, puisque le père de Jeremy Paxman (décédé en 2010) avait en son temps, alors qu'il avait la cinquantaine, abandonné sa femme et leurs quatre enfants pour se lancer dans une nouvelle vie, puis une nouvelle histoire d'amour à l'autre bout du monde.