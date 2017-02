Jeremy Renner embrasse sa fille sur la bouche (et c'est adorable)

Accusé de tous les maux par son ex-femme il y a deux ans, l'acteur Jeremy Renner tient sa revanche. Ce dimanche 26 février, l'interprète de Jason Bourne a foulé le tapis rouge de la 89e cérémonie des Oscars avec sa petite fille !

"Mon rencard pour les Oscars !!", a-t-il écrit en légende d'une irrésistible photo de lui avec Ava Berlin (3 ans, qu'il partage avec son ex Sonni Pacheco). Sur le cliché, publié sur sa page Instagram, on peut voir l'acteur un genou à terre tandis qu'il embrasse à pleine bouche la ravissante petite blonde qui lui tient la main.

Une photo qui témoigne de toute la complicité possible entre un père et sa fille, deux ans après son tumultueux divorce. En décembre de l'année dernière, les parents d'Ava Berlin, qui ne seront restés mariés que 10 petits mois seulement, sont enfin parvenus à régler leur différends et signer un accord pour officialiser leur divorce.

L'interprète d'Œil-de-Faucon, alias Hawkeye, dans la saga Avengers verse une pension alimentaire astronomique à son ex-femme, avec qui il partage la garde de la petite. "Les mots me manquent pour témoigner de ma gratitude à ce moment précis. Mon dieu, je ne pouvais être plus fier", a-t-il ajouté sur une autre photo de sa fille et lui à la cérémonie de remise de prix. On les voit main dans la main, escorté par un policier pour quitter la soirée.

Bien évidemment, la bambine n'a pas assisté à la soirée qui a suivi la cérémonie, réservée aux adultes. "L'after-party des Oscars quand on a 3 ans", a-t-il légendé une photo de la chambre de sa fille, qu'il surveillait depuis l'intérieur de la soirée grâce à sa tablette et un talkie-walkie. Comme il l'a écrit en hashtag, Jeremy Renner a fait de sa fille "sa priorité". Elle lui apporte un sentiment incomparable : "la paix parmi tout ce chaos".