Jérôme Bertin (Plus belle la vie) : Ses habitudes les plus honteuses

Acteur incontournable de Plus belle la vie (qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3) Jérôme Bertin s'est accordé quelques jours de vacances en Bourgogne, loin de Marseille. L'interprète de Patrick Nebout a profité de cette occasion pour se confier sur ses habitudes les plus honteuses.

Quand on est en vacances, on se lâche et ce n'est pas Jérôme Bertin qui vous dira le contraire. C'est lors d'une interview avec nos confrères de Télé Star que le comédien de 52 ans s'est lancé dans ce moment vérité pas comme les autres. Quand on lui demande quelle est sa pire habitude lors de la saison estivale, il répond sans hésitation : "L'été quand je pars dans ma maison de vacances en Bourgogne, j'aime aller à la pêche avec mes potes. C'est mon côté Jean-Pierre Pernaut (Rires)."

Côté musique, Jérôme Bertin n'est pas en reste. "Pour tout vous dire, j'en ai deux... L'Été indien, de Joe Dassin et La Belle Vie de Sasha Distel. Je chante sous la douche en espérant que personne ne m'écoute", a-t-il avoué avant de révéler son vêtement le plus honteux : "J'ai un vieux pantalon militaire horrible et troué de partout mais je l'adore. Avec, je vais cueillir les champignons ou je vais à la pêche."

S'il joue dans l'une des séries les plus populaires du moment, Jérôme Bertin a son "péché mignon" télévisuel. "Ce n'est pas vraiment honteux mais j'adore Silence, ça pousse ! J'aurais tant aimé que le présentateur me conseille pour refaire mon jardin, j'ai déjà envoyé des lettres en vain", a-t-il conclu avec humour.

