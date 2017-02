Jérôme Commandeur en roue libre sur le tapis rouge des Oscars: "Mais lâchez-moi"

Après avoir servi une belle prestation bourrée d'autodérision et de piquant lors des César du Cinéma vendredi soir, Jérôme Commandeur était convié à animer le tapis rouge des Oscars aux côtés du fameux tandem Laurent Weil-Didier Allouch. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'humoriste, comédien et réalisateur a dynamité les deux heures d'antenne avant le début de la cérémonie.

En ligne de mire notamment, une improbable séquence où Jérôme Commandeur apparaît en roue libre totale pendant deux minutes. Alors que Didier Allouch insiste pour lui raconter une anecdote à propos de Comancheria, le maître de cérémonie des César, complètement jetlagé et hilare, ne se contrôle plus. "Non, mais j'en ai rien à foutre de cette anecdote, elle est complètement con, votre anecdote. (...) Non mais lâchez-moi, je vous connais pas." Tout ça pour finir sur un "Mais ta gueule !" glissé au beau milieu d'un fou rire. Assurément le meilleur moment du tapis rouge !