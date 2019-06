Jérôme Commandeur tacle Sophie Davant et Affaire conclue et provoque l'hilarité

Sophie Davant a de nouveau eu les oreilles qui sifflent à cause de Jérôme Commandeur.

Invité de C à vous sur France 5 ce 19 juin 2019, l'humoriste irrésistible de 43 ans a décidé de se moquer – une nouvelle fois ! – ouvertement du programme Affaire conclue qui cartonne actuellement sur France 2. Il y a quelques semaines, il commentait déjà dans C l'hebdo : "Y a une vieille qui va vendre une flûte chez Sophie Davant, parce qu'elle n'arrive plus à souffler dedans. (...) Alors y a Sophie Davant, elle regarde la flûte, elle en a rien à foutre. (...) Puis derrière, y a une autre vieille qui est spécialiste des flûtes qui dit 'Ça, ça vaut 10 balles !', alors la vieille, elle repart avec ses 10 balles et puis voilà, les gens regardent ça et ça fait 2 millions de gens." Des propos qui avaient ensuite été soumis à Sophie Davant, laquelle avait réagi : "Il y a des flûtes, mais il y a aussi des dessins de Picasso, des bustes de Rodin..."

Face à cette réaction relayée par Anne-Elisabeth Lemoine ce mercredi, Jérôme Commandeur – qui affirme regarder et apprécier l'émission – a enfoncé le clou, non sans provoquer l'hilarité autour de lui. "Non mais comme si le gars qui avait un Picasso, il allait voir Sophie Davant ! Il va chez Sotheby's, il va pas chez Sophie Davant ! Même si elle est formidable et que c'est une grande professionnelle de la télévision..."

Enfin, lorsque Kad Merad – également présent en plateau – a voulu soutenir Sophie Davant en avançant qu'il avait effectivement vu un bel objet dans Affaire conclue, Jérôme Commandeur a aussitôt réagi : "Et c'était quoi ? Un savon ?!"

Une séquence drôlissime à retrouver dès à présent dans notre player !