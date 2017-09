Jérôme Le Banner : Le boxeur empêche une foule de lyncher un chauffard !

Jérôme Le Banner, champion du monde de kick-boxing, a sauvé un homme d'un lynchage, dimanche 9 septembre. Le journal Le Dauphiné rapporte que le sportif a retenu l'individu loin d'une foule qui s'en prenait à lui en attendant la police...

Le journal relate qu'un homme roulant sans permis dans les rues de Annecy (Haute-Savoie) aurait tenté de fuir après un accrochage et que, dans sa course folle, il aurait frôlé des piétons dans une rue piétonne, dont des enfants. Son véhicule a toutefois été intercepté "rue Jean-Jacques-Rousseau" et la foule a "extirpé le conducteur pour se venger". Alors que la foule commençait à le frapper, le conducteur doit son sauvetage à Jérôme Le Banner, qui était dans les parages pour la journée après avoir fait la route depuis Genève en Suisse où il réside.

Le sportif et comédien a calmé la foule et a retenu le conducteur dans un coin en attendant que la police vienne se charger de lui. Sur Facebook, il a expliqué la raison pour laquelle il était intervenu. "Je ne pouvais laisser la foule lyncher cet homme aussi coupable soit-il. Nous avons une police et une justice et ce sont eux qui doivent faire le travail. J'ai donc protégé cet homme tout en le retenant afin que les forces de l'ordre puisse l'interpeller et le présenter à la justice", a-t-il commenté.