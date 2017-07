Jerry Ferrara : L'acteur d'Entourage a épousé la jolie Breanne Racano

Jerry Ferrara, alias Turtle dans la série Entourage, a épousé sa chérie Breanne Racano, vendredi 30 juin 2017, rapporte, photos à l'appui, le Mail Online. Le couple s'était fiancé il y a un an déjà et la cérémonie a eu lieu en Ohio.

L'acteur de 37 ans et sa compagne de 29 ans, également actrice - notamment vue dans la série Bones et dans l'adaptation ciné d'Entourage -, se sont mariés pour la vie à Canton, dans l'Etat de l'Ohio, aux États-Unis. Une cérémonie en plein air, sur le chic domaine de Gervasi Vineyard, à laquelle assistaient plusieurs collègues de monsieur, comme Emmanuelle Chriqui et Kevin Connolly. C'était la compagnie A Charming Fete qui s'occupait de l'organisation du mariage.

La mariée avait opté pour une très jolie robe à traîne signée de la créatrice new-yorkaise Austin Scarlett et tenait un bouquet de roses, alors que monsieur était en costume noir de chez Ermenegildo Zegna. Les heureux époux sont en couple depuis 2014.