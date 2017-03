Jesé Rodriguez : Encore un bébé en route, sa compagne bimbo enceinte

En novembre dernier, Jesé Rodriguez avait eu la surprise d'apprendre la naissance de son deuxième enfant via Instagram. Son ex-compagne, Melody Santana, mère de son premier enfant, Jésé Rodriguez Jr., avait ainsi partagé plusieurs photos du nouveau-né sur le réseau social, sans avoir pris soin d'avertir le papa auparavant. Elle avait ainsi dévoilé le visage du bébé prénommé Neizan, ne laissant aucun doute sur la paternité de Jesé Rodriguez avec les hashtags : "notre fils est arrivé" et "Neizan Rodriguez Santana". Le nom de ses deux parents.

Lorsqu'il avait signé au PSG l'été dernier, le footballeur était apparu au bras d'une bimbo qui ne passe pas inaperçue, son actuelle compagne et mère de son futur bébé, Aurah Ruiz. Dotée de nombreux atouts qu'elle ne se prive pas de mettre en avant, la starlette aux faux airs de Nabilla est un mannequin de 24 ans qui s'est distingué dans la petite lucarne via l'émission de télé-réalité MYHYV (Mujeres y hombres y viceversa, que l'on traduira par Femmes et hommes et vice-versa). Le couple avait officialisé sa relation en juin dernier, alors que Jesé Rodriguez jouait encore sous les couleurs du Real Madrid.

Olivia Maunoury