Jesé Rodriguez : Le touchant combat de son bébé grand prématuré

Il l'appelle son "guerrier" depuis cinq mois. Le 26 juin dernier, Jesé Rodriguez, plus simplement appelé Jesé, est devenu papa pour la troisième fois. Mais ce nouveau bonheur est arrivé bien trop tôt puisque sa compagne n'était pas censée accoucher avant plus de trois mois. Sa sulfureuse bimbo Aurah Ruiz a ainsi donné naissance à un petit garçon prénommé Nyan aux prémices de l'été sur l'île espagnole de Las Palmas d'où le footballeur est originaire. Cinq mois plus tard, le fils du footballeur de 24 ans prêté par le PSG au club anglais de Stoke City se trouve toujours à l'hôpital et la santé du bébé peine à se stabiliser malgré l'accompagnement et la force de ses parents.

Partagé entre l'Angleterre et les Canaries, Jesé ne cesse d'enchaîner les allers et retours depuis cet été. Au début du mois de décembre, le footballeur déjà papa de deux enfants a été appelé en urgence pour son petit dernier, dont il donne régulièrement des nouvelles sur les réseaux sociaux. Ainsi, le 8 décembre, l'attaquant de Stoke City a publié une photo de son fils sur son lit d'hôpital, avec un masque à oxygène synonyme de fragilité respiratoire et d'une nouvelle épreuve pour le bébé. Le visage recouvert d'un masque en tissu, Jesé transmet sa force à son fils et veille sur lui.