Jesse Williams en guerre contre son ex-femme : Il la traîne encore en justice

Oui, les revenus mensuels de Jesse Williams s'élèvent à plus de 520 000 euros, oui il touche 250 000 euros par épisode de Grey's Anatomy, mais celui qui incarne le personnage du docteur Jackson Avery dans la série médicale de Shonda Rhimes ne veut pas donner plus d'argent à son ex-femme.

Alors que la justice a ordonné à l'acteur américain de 36 ans de verser 50 629 dollars mensuels à Aryn Drake-Lee pour leurs deux enfants, Sadie et Maceo (4 et 2 ans), Jesse Williams se rebiffe. Moins d'un mois après que la décision a été prise, la star a déposé un nouveau recours le 6 juillet 2018 comme le rapporte TMZ. Selon lui, le montant de 50 629 euros supplémentaires à verser est erroné. Dans les documents transmis, Jessie Williams se dit victime d'une "erreur judiciaire."

Officiellement séparés depuis 2017, après plus de dix ans d'amour, Jesse Williams et Aryn Drake-Lee n'en finissent plus de se déchirer. L'acteur et l'agent immobilier avaient pourtant réussi à trouver un accord en septembre 2017. Celui-ci impliquait le versement des 50 695 dollars de prestation compensatoire qui ont été ensuite doublés avec les frais pour les enfants.