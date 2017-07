Jesse Williams en plein divorce : Nouveau rencard avec Minka Kelly

En plein divorce, le beau Jesse Williams a sans doute grand besoin de se changer les idées. Il a la chance de pouvoir compter sur son amie, la jolie Minka Kelly, pour être là en cas de besoin. Les deux acteurs, qui s'étaient déjà montrés très proches lors d'un séjour professionnel à Paris au début de l'année, se sont retrouvés lundi 10 juillet au soir pour une virée ciné.

Comme en témoignent des photos publiées sur le site TMZ, le charmant interprète du Dr. Jackson Avery dans la série Grey's Anatomy et la pétillante brunette de 37 ans ont passé la soirée tous les deux, mais pas en amoureux... Ça, ils se défendent de l'être !

"La relation entre Minka Kelly et Jesse Williams est strictement amicale. La vérité, c'est que peut-être qu'à l'avenir la situation pourra évoluer et prendre des airs plus romantiques, mais ils se sont mis d'accord tous les deux sur le fait qu'ils ne devaient pas franchir la ligne rouge avant qu'il ait mis de l'ordre dans sa vie", rapporte-t-on chez le site JustJared.

Le beau gosse de 35 ans s'est séparé de son épouse Aryn Drake-Lee après 13 ans de vie commune et deux enfants : Sadie (3 ans) et Maceo (2 ans). Le couple a rompu au mois d'avril et se livre depuis un véritable bras de fer judiciaire autour de la garde des enfants.

"Minka a bien trop de dignité et de respect pour elle-même pour n'être que l'autre femme", ajoute la même source, qui précise en outre, concernant la publication des photos : "S'ils étaient ensemble, le langage du corps parlerait pour eux, or on ne voit rien sur les photos."

Coline Chavaroche