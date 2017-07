Jesse Williams en plein divorce : Tendres retrouvailles avec ses enfants

Alors qu'il se bat toujours pour obtenir la garde de ses enfants, l'acteur Jesse Williams a pu profiter d'une journée avec ses adorables Sadie (3 ans) et Maceo (2 ans), qu'il a eus avec sa future ex-femme Aryn Drake-Lee.

Le beau gosse, qui incarne le Dr. Jackson Avery dans la série à succès Grey's Anatomy, a été photographié vendredi 21 juillet 2017 en compagnie de ses deux bambins. Il portait le plus petit dans les bras, son aînée donnant la main à - vraisemblablement - la nounou, après être allés déjeuner dans un restaurant de Los Angeles.

La même journée, l'acteur de 35 ans publiait une adorable photo de sa fille, déguisée en Vaiana, l'héroïne du film Disney La Légende du bout du monde. "L'image compte", écrivait-il en légende du cliché, avant d'énumérer les quelques héroïnes Disney aux origines ethniques variées, notamment la Princesse Diana, la guerrière Mulan ou encore la belle Orientale Jasmine.

Rappelons que Jesse Williams s'est séparé au mois d'avril dernier de la mère de ses enfants, après 13 ans de vie commune et 5 ans de mariage. Depuis l'ancien couple, qui se serait déchiré suite au rapprochement du père de famille avec la belle Minka Kelly, se fait la guerre pour savoir qui obtiendra la garde de Sadie et Maceo. Alors que les rumeurs vont bon train concernant la nature de la relation qui existe entre Jesse Williams et Minka Kelly, leurs proches s'accordent à dire qu'il ne se passera rien tant que la séparation n'est pas officialisée.

"Ils apprennent à se connaître. Ce n'est pas sérieux et ça ne durera probablement pas. Il est trop occupé à travailler et régler cette histoire de divorce, a confié un proche à la Page Six du New York Post, ajoutant que l'acteur est désespéré par le droit de visite restreint que lui impose son ex. Il ne peut plus lire une histoire à ses enfants avant qu'ils s'endorment parce qu'il ne peut les garder la nuit avec lui. C'est sans doute le plus frustrant. Il est dévasté par la fin de son mariage."