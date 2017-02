Jesse Williams (Grey's Anatomy), beau gosse ? "Je suis très banal"

Jesse Williams, le public français l'a découvert en 2009 dans la série à succès Grey's Anatomy (TF1). Récemment interrogé par nos confrères de Télé Star, l'acteur américain de 35 ans aperçu dans Le Majordome de Lee Daniels a juré qu'il ne méritait pas d'être considéré comme un beau gosse !

Contrairement à son personnage (le Dr. Jackson Avery), Jesse Williams a affirmé qu'il n'avait jamais été trop canon pour être pris au sérieux. "Je ne suis pas un beau gosse ! Sans les lumières du plateau pour m'éclairer et la séance maquillage, croyez-moi, je suis très banal. Mon physique n'a cependant jamais été un obstacle ! (Rires)", a-t-il expliqué avec humilité.

À propos de la saison de Grey's Anatomy en cours de diffusion en France dans laquelle il est beaucoup question de ruptures et de relations amicales entre ex, le trentenaire n'a pas caché qu'il était pour lui impossible de garder des liens forts avec une ancienne partenaire. "Je ne suis jamais resté ami avec l'une de mes ex ! Quel type de relation garde-t-on avec quelqu'un qui a partagé votre vie pendant trois ou dix-sept ans ? Certains de mes amis y sont parvenus, je sais donc que c'est possible, mais pas pour moi", a-t-il lancé.

Enfin, concernant son passé d'enseignant, Jesse Williams a assumé de dire que son ancien métier lui manquait parfois... Cependant, il trouve des passerelles entre la vie de comédien et celle de professeur dans un collège ! "On se trouve face à des gens qui n'ont pas toujours envie d'être là et qu'il faut convaincre. On doit être capable de retenir leur attention, de leur offrir quelque chose qu'ils ont l'impression de ne jamais avoir vu auparavant", a-t-il conclu.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosques.