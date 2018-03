Jesse Williams (Grey's Anatomy) divorce : Garde partagée de ses deux enfants

La vie privée des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Jesse Williams suivent attention la saga de son divorce. Dans ce nouvel épisode, le médecin de Grey's Anatomy obtient la garde partagée de ses deux enfants...

L'info est de People ! Le site américain révèle que la justice a attribué à Jesse Williams et son ex-épouse Aryn Drake-Lee la garde partagée de leurs deux enfants, Sadie et Maceo (4 et 2 ans). Jesse Williams dispose de deux agendas, pour les jours de tournage de la série Grey's Anatomy et pour les autres.

L'acteur de 36 ans et ex-ambassadeur de H&M et la mère de ses enfants alterneront leur garde les jours fériés de Thanksgiving, du dimanche de Pâques et du 4 juillet, jour de la Fête Nationale américaine.

Toujours selon les documents officiels de garde partagée, Jesse Williams et Aryn Drake-Lee devront communiquer par le biais d'un site consacré aux parents divorcés, OurFamilyWizard. Les appels téléphoniques et messages ne leur sont permis qu'en cas d'urgence.

Jesse Williams et Aryn Drake-Lee se sont mariés en septembre 2012 après cinq ans de relation. Le comédien et activiste a demandé le divorce au mois d'avril 2017 et accepté, en janvier, de verser une pension mensuelle de soutien marital à Aryn Drake-Lee d'un montant de 50 695 dollars (un peu plus de 40 000 euros).