Jesse Williams (Grey's Anatomy) divorce après dix ans d'amour !

Triste nouvelle pour Jesse Williams ! L'irrésistible médecin de la série Grey's Anatomy et son épouse divorcent. Leur séparation est amicale et met fin à une histoire d'amour vieille de plus de dix ans...

L'info a été révélée par the jasmine BRAND et confirmée par People. Jesse Williams et Aryn Drake-Lee divorcent. L'acteur de 35 ans a déposé sa demande le 11 avril dernier, entamant la procédure légale. Les futurs ex-époux s'étaient mariés à Los Angeles en septembre 2012. À l'époque, Jesse et Aryn étaient en couple depuis plus de cinq ans.

Ils sont aujourd'hui les parents de deux enfants, une fille et un garçon, Sadie (3 ans) et Maceo (19 mois).