Jesse Williams (Grey's Anatomy) infidèle ? Il balance sur son divorce !

Fin avril, à la surprise générale, Jesse Williams annonçait son divorce avec Aryn Drake-Lee. Un coup de tonnerre et une rupture que personne n'avait vus venir. S'il ne s'était jamais réellement confié sur cette douloureuse séparation, alors qu'il se bat pour obtenir la garde de ses deux enfants, l'acteur de Grey's Anatomy a fini par briser le silence dans une vidéo. Invité par Jay-Z à témoigner sur son couple dans le cadre d'un mini-documentaire intitulé Footnotes for 4:44 (dans lequel on voit apparaître Will Smith, Chris Rock, Kendrick Lamar...), Williams ne mâche pas ses mots !

"J'ai été dans une relation pendant 13 ans, 13 vraies années, pas 5, ni 7, 13 ans, confie l'acteur de 35 ans. Et tout à coup, des enfoirés écrivent des analyses comme quoi j'ai on ne sait pas comment balancé 13 ans d'une relation – soit la plus douloureuse expérience que j'ai eue dans ma vie, la personne que j'ai le plus aimée de tout mon coeur – que j'ai jeté une personne et ma famille à la poubelle à cause d'une fille mignonne avec qui je travaillais."

Une colère dirigée contre la presse américaine qui avait largement insinué un rapprochement entre le beau docteur Jackson Avery dans la série Grey's Anatomy et la sublime Minka Kelly. Parallèlement à ces révélations, on avait appris que Jesse était engagé dans un véritable bras de fer judiciaire autour de la garde de ses deux adorable enfants, Sadie (3 ans) et Maceo (2 ans). Le site américain TMZ s'était procuré plusieurs documents du délicat dossier, dans lesquels le père de famille précisait avoir fait des pieds et des mains pour régler à l'amiable ses différends avec son ex, qui restreint son temps passé avec leurs enfants à trois heures par jour et refuse catégoriquement de les laisser passer la nuit chez lui.

Y a-t-il eu infidélité, à l'instar du cas Jay-Z qui révèle dans son album 4:44 qu'il avait effectivement trompé Beyoncé, mettant en péril son mariage ? Comme Jesse Williams, il se confie lui aussi sur sa relation trouble dans Footnotes for 4:44. "C'est ma vie réelle. Je me suis retrouvé à cet endroit et nous avons construit cette grande et magnifique bâtisse d'une relation qui n'était pas entièrement basée sur 100% de vérité, et elle a commencé à se fissurer. Le public a pu voir ce qui commençait à se produire, a ainsi confié le rappeur. Ensuite, nous sommes arrivés à un point où nous nous sommes dit 'D'accord, déchirons tout et recommençons depuis le début'... C'est la chose la plus difficile que j'aie jamais faite."